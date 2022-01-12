Токаев поручил восстановить Алматы в кратчайшие сроки

Президент Касым-Жомарт Токаев провел в Алматы заседание оперативного штаба и поручил правительственной комиссии в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения, а также оказать поддержку пострадавшим предпринимателям.

«Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача – в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», - цитирует в среду Токаева сайт Акорды.

Кроме того, он сообщил, что в четверг начнется организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. Президент отметил, что их привлечение «сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране».

«Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», - подчеркнул глава государства.

По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, в данный момент все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения города работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт. Сейчас акимат ведет оценку ущерба и потерь, понесенных во время беспорядков.

По итогам заседания оперативного штаба президент поручил правительственной комиссии совместно с акиматами в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.