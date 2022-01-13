Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя администрации президента

«Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя администрации арезидента Республики Казахстан», - говорится в тексте указа на Акорде.

43-летний Тимур Сулейменов в 2000-м году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «менеджмент, затем отучился в Мэрилендском университете по стипендии «Болашак. Карьеру начал в компании Ernst & Young Казахстан, затем возглавлял департамент налогового учета и налогового планирования в компании Разведка Добыча «КазМунайГаз». В марте 2009 года назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования, год спустя – вице-министром экономического развития и торговли. 1 февраля 2012 года назначен членом коллегии, министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии, и с декабря 2016 года по 21 февраля 2019 года занимал пост министра национальной экономики страны. Однако был отправлен в отставку вместе с правительством. 2 марта Сулейменов был назначен заместителем председателя Нацбанка, а 22 марта он получил должность помощника президента. В июле 2019 года был назначен замруководителя администрации президента.