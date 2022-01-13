524 человека водворены в ИВС после событий последней недели в Казахстане, 412 из них арестованы – генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана в четверг сообщила, что после событий последней недели в стране расследуется 494 уголовных дела.

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 – по массовым беспорядкам, 15 убийств и другие. Водворено в изоляторы временно содержания 524 лица, подозреваемых в совершении преступлений. С санкции суда взяты под стражу 412 лиц. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

В надзорном органе также сообщили, что за правонарушения, совершенные в период режима ЧП, составлено 6966 протоколов о возбуждении административных производств. К различным видам административной ответственности привлечено 4918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1978 человек, на 791 человека наложены штрафы и 2149 предупреждены, на рассмотрении судов находится 2048 материалов.

«Органами правопорядка принимаются все необходимые меры по выявлению и наказанию участников терактов, полному восстановлению общественной безопасности в стране. Особое внимание уделяется расследованию инцидентов, где были человеческие жертвы. Общее число по стране устанавливается», - добавили в Генпрокуратуре.

Госорганы до сих пор не сообщили даже предварительных данных о числе погибших в результате событий в Казахстане, известны только данные о погибших силовиках – их 17.