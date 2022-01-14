Население Казахстана превысило 19,1 млн. человек

Численность населения Казахстана к 1 декабря 2021 года достигла 19 102,5 тыс. человек, увеличившись с начала года на 223 тыс. человек или 1,18%, сообщило бюро национальной статистики.

Столица по итогам девяти месяцев лидирует по темпам прироста населения – он составляет 4,21%, за ней следуют Шымкент - 3,25%, Мангистауская область - 2,68%, Алматы - 2,19% и Атырауская область - 1,55%.

Население столицы к началу октября достигло 1 234 тыс. человек, Алматы – 2 021 тыс., Шымкента – 1 109 тыс.

За первые 11 месяцев 2021 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. Это города-миллионники, западные и южные регионы Казахстана. В остальных шести областях – на севере, в центре и на востоке Казахстана – население сокращалось.

В числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 1,09%, Костанайская область – на 0,72%, Восточно-Казахстанская область – на 0,50%, Павлодарская область – 0,47%, Карагандинская область – 0,27% и Акмолинская область – на 0,16%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях - отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,66% до 11 336 тыс. человек, сельское население - на 0,49% - до 7 766 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,3%, доля сельского населения - 40,7%.