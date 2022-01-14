Для поддержания курса тенге Нацбанк провел интервенции на $240 млн

12 и 13 января Национальный банк Казахстана провел интервенции на $240 млн, или около 50% от всего объема торгов иностранной валютой.

«С 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге», - цитирует в пятницу пресс-служба Нацбанка заместителя председателя Алию Молдабекову.

Она отметила, что с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге число продавцов валюты было резко ограничено.

«В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67», - сообщила Молдабекова. Вместе с тем, заверила зампред Нацбанка, на текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме.