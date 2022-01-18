План оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации одобрило правительство

Во вторник в ходе заседания правительство Казахстана одобрило план действий по стабилизации социально-экономической ситуации, который включает в себя оперативные и краткосрочные меры, направленные на безопасность и поддержку граждан и субъектов бизнеса.

«В ходе реализации плана в первую очередь будет оказана помощь семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства», - сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Он напомнил, что гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима чрезвычайного положения. Кроме того, нацпалатой «Атамекен» сформирован реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса.

«По результатам работы правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба», - пообещал глава правительства.

А для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля будут приостановлены налоговые и таможенные проверки, выставление уведомлений по камеральному контролю. Совместно с Нацпалатой планируется разработать и принять программу повышения доходов населения.