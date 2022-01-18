Никакого конфликта или противостояния в элите нет – Назарбаев

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление, что во время массовых беспорядков находился в столице и никакого конфликта или противостояния в элите нет.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он - председатель совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии «Нур Отан». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», - говорится в заявлении Назарбаева, опубликованного на его сайте.

Он подчеркнул, что январские события потрясли весь Казахстан, а целью этих организованных беспорядков и атак на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства.

По словам Назарбаева, произошедшая трагедия «стала для всех нас уроком», поэтому важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. И ответ на этот вопрос даст следствие.

Вместе с тем он заверил, что все это время не покидал пределы страны и находился в столице.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», - заверил Назарбаев.

По словам бывшего президента, все 30 лет он работал «не покладая рук», проводил прогрессивные реформы, в результате чего построен независимый Казахстан. «Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее», - высказал мнение Назарбаев.

Он также призвал поддержать программу реформ президента Токаева, направленную на повышение благосостояния народа.

Нурсултан Назарбаев не делал заявлений с момента начала январского кризиса. Некоторые СМИ сообщали о том, что сам бывший президент и члены его семьи покинули Казахстан в первые дни января.

Протесты в январе проходили в том числе полного ухода из политики самого Назарбаева и членов его семьи. С прошлой недели три его зятя лишились своих постов в нацкомпаниях и бизнес-ассоциации, накануне был отправлен в отставку с поста первого зампреда Комитета нацбезопасности его племянник.