Казахстан заказал еще 1 млн доз вакцины Pfizer – Тугжанов

«Мы закупили более 4 млн доз, на сегодня у нас есть конкретная категория людей, которым доступна – подростки от 12 до 18 лет, беременным, кормящим. В этом плане вакцинация идет. Кроме этого, с учетом формирования коллективного иммунитета, дали возможность (ревакцинироваться лицам – V) 60 и более лет. Кроме этого, мы делаем заказ еще на 1 млн доз, - сказал Тугжанов, уточнив позднее, что Казахстан уже заказал и ожидает поставки в апреле: – Это апрель месяц. Сейчас уже договоренность предварительная имеется. Сейчас 1 млн доз, который мы направили для категории 60 лет, как раз мы хотим ее возместить и дополнительно миллион заказали, к апрелю, я думаю, мы обеспечим дополнительную поставку».

При этом он подтвердил, что платно для населения вакцина не будет доступна, так как «это позиция компании Pfizer, которая приняла решение на платной основе не продавать».

«Поэтому то, что мы закупили, для определенного круга доступно. Но никто не должен забывать, что есть Sinopharm, QazVac, здесь, я думаю, по доступности вопрос на повестке дня не стоит. В отношении категорий изначально была договоренность (с компанией Pfizer – V) по уязвимым слоям. Остальная часть, пожалуйста, используйте нашу вакцину, QazVac ничем не уступает по эффективности, «Спутник» ничем не уступает, Sinopharm можно применять и выезжать за рубеж», - отметил заместитель премьер-министра.

Министр здравоохранения Ажар Гиният в свою очередь сообщила, что на сегодняшний день в Казахстане 2 млн доз вакцины компании Sinopharm, и ведутся переговоры о поставках еще 2 млн доз в этом году.