Правительство Казахстана возместит ущерб бизнесу, пострадавшему от беспорядков

«Средства резерва правительства будут направлены в местные исполнительные органы для проведения выплат субъектам предпринимательства. Ущерб будет возмещен по недвижимому, движимому имуществу, а также по утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям», - говорится в сообщении.

Возмещение по поврежденному недвижимому имуществу будет осуществляться на основании сметной документации, по поврежденному или уничтоженному движимому имуществу и товарно-материальным ценностям – согласно оценке, подготовленной оценочными и аудиторскими компаниями, которые определит акимат или фонд поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве». Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год.

«Для возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества необходимо подать соответствующую заявку на платформе InfoKazakhstan.kz. Оценку ущерба и определение размера возмещаемой стоимости проведут региональные комиссии по определению имущественного вреда и комиссии по рассмотрению заявок Фонда “Сила в единстве”. Заявления предпринимателей будут рассмотрены в течение 5 календарных дней, в случае одобрения, соответствующие средства будут перечислены заявителю», - пояснили в правительстве алгоритм.

Выплаты предпринимателям планируется начать в феврале.

Согласно утвержденному механизму, возмещаться будет стоимость утраченного имущества или работ на восстановление поврежденного имущества, за исключением застрахованного. Случаи угона транспортных средств расследуются в рамках уголовного законодательства (за исключением доказанных фактов уничтожения транспортных средств в результате беспорядков). Основанием для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению имущественного вреда или комиссии по рассмотрению заявок Фонда поддержки пострадавшему бизнесу «Сила в единстве». Эти же комиссии и определяют размер возмещаемой стоимости имущества. К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда владелец имущества представляет копию постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании потерпевшими. В случая отказа в рассмотрении заявления заявитель может обратиться повторно.

Данный механизм действует до 1 января 2023 года.