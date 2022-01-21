Казахстану нужно срочно перезагрузить экономическую политику, заявил президент

Сегодня в Казахстане от экономического роста выигрывают только «ограниченные элитные группы», тогда как доходы большинства казахстанцев уменьшаются или стагнируют, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса. Поэтому стране нужно срочно перезагрузить экономическую политику, нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан.

«Мы собрались сегодня, чтобы в спокойной и деловой обстановке обсудить сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо нашего народа. Произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. Сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана. Страна изменилась. Изменилось и отношение наших граждан, казахстанцев к власти, экономической системе, жизнь в целом», - констатировал Токаев.

Он еще раз напомнил, что разрыв между богатыми и бедными сегодня в стране «попросту достиг недопустимого уровня», а «на фоне коррупции такое расслоение доходов сыграла роль зажженной спички у пороховой бочки». По словам Токаева, диссонанс между декларируемой социальной, экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, поэтому государству совместно с бизнес-сообществом «в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики».

«Надо определить новые правила игры, более честные, прозрачные, справедливые. Как это сделать правильно, какие инструменты использовать и как консолидировать общество и бизнес – эти и другие вопросы необходимо начать обсуждать уже сегодня», - считает президент.

Токаев заявил, что «в стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют», и это представляет серьезную угрозу безопасности государства, поскольку «может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества».

«И первые признаки такого кризиса уже вылились на поверхность. Естественно, так продолжаться не может», - сказал президент.

По его словам, за годы независимости государство создавало для развития бизнеса благоприятные условия, формирование предпринимательского класса было в фокусе государственной политики: предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки. И во многом такая экономическая модель работала: «дайте бизнесу развиться, он сам создаст рабочие места и доходы населения». Однако ожидаемого результата в полном объеме так и нет.

«Что мы имеем на сегодня? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыть бизнеса. Это 61,5%. Доля налогов всего 7,3%. А на заработные платы казахстанцев приходится менее трети – 31 с небольшим процента. Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7%. То есть в полтора раза больше, чем у нас. На лицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 163 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно», - констатировал президент.