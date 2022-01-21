Токаев поручил «снизить возможности чиновников» оказывать влияние на бизнес и граждан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в пятницу поручил правительству и нацпалате проанализировать «негативную практику деятельности госорганов», Верховному суду – обратить внимание на то, что на первичном уровне суды не отказались от псевдозащиты интересов государства, а антикоррупционной службе – обратить отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции.

«Сегодня у нас лишь начало серии обсуждений, я думаю, что мы будем продолжать подобного рода встречи и дискуссии. По итогам сегодняшней встречи, как и будущих, нам нужно определить контуры нового экономического курса страны. Считаю, что в его основе должны быть заложены ответы на следующие системные вопросы. Первое. Неприкосновенность частной собственности. Мы все понимаем, что в первую очередь это обеспечивается прозрачным и справедливым судом. Положительные меры в этом направлении предпринимаются. С июля 2021 года заработала административная юстиция, ее принципы и процедуры, в том числе презумпция виновности госорганов, уже стали действенными инструментами для гораздо более объективного рассмотрения публично правовых споров. Практически каждое второе судебное решение по иску предпринимателей вынесено не в пользу государства и должностных лиц. Я считаю, что это прогресс», - сказал Токаев

Другим позитивным знаком он назвал то, что «значительная часть иска возвращена судами в связи с примирением предпринимателей с ответчиками госорганов». Однако число жалоб в суды продолжает расти, их сейчас более 14 тысяч.

«Поручаю правительство совместно с верховным судом и НПП проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее превенции и искоренению. Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки госоргана, то такой руководитель явно не на своем месте. Прошу верховный суд обратить внимание на тревожные цифры: в пользу предпринимателей принята почти половина актов апелляции, кассации, по жалобам на решение нижестоящих судов. Это означает, что на первичном уровне суды еще не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства. Это следует исправить. Задача предпринимателя работать, а не проводить время в судебных тяжбах», - поручил президент.

Он подчеркнул, что госорганы необоснованно, в частности из-за страха быть наказанными, обжалуют судебные акты по всем инстанциям, вплоть до верховного суда. Но напомнил, что теперь, чтобы обжаловать судебные акты, необходимо иметь согласие вышестоящего органа, и «госорганы должны неукоснительно соблюдать указанный порядок».

Отдельная реформа будет проведена и в рамках антикоррупционной политики, добавил Токаев. И акцент в ней сохранится «на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления».

«Системный анализ предпосылок для коррупции и снижения возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан – этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службой подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции», - заключил Токаев.