Нацбанк Казахстана ожидает замедление инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года

«С учетом развития ситуации в мировой экономике и текущих внутренних факторов в Казахстане, согласно обновленному прогнозу, Национальный банк ожидает дальнейшее замедление инфляции до уровня 6-6,5% по итогам 2022 года», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что в связи с трагическими событиями в Казахстане в начале января и относительно низкой базой первой половины 2021 года возможен рост инфляционных процессов, основное давление которого придется на I квартал этого года. Во втором полугодии, после истечения срока действия (180 дней) мер временного регулирования цен на социально значимые продукты питания, ГСМ и коммунальные услуги могут возрасти риски ускорения инфляции.

Вместе с тем на основании текущего баланса рисков, неустойчивости замедления инфляции в конце 2021 года, в том числе из-за ускорения непродовольственной компоненты, а также повышенных инфляционных ожиданий, Нацбанк продолжает ужесточение денежно-кредитной политики. И считает, что «вкупе с эффективной реализацией разрабатываемого правительством комплекса мер по контролю инфляции дезинфляционная денежно-кредитная политика Национального банка позволят снизить инфляцию в соответствии с установленной на 2022 год целью – 4-6%».

Как отмечает пресс-служба регулятора, «траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов», а «различные оценки базовой инфляции после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь демонстрируют ускорение в декабре 2021 года, сформировавшись выше целевого коридора», что связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги.

Инфляционные ожидания, несмотря на некоторое снижение, сохраняются на повышенном уровне. Существенное увеличение денежного предложения в результате реализации госпрограмм поддержки экономики приводит к проинфляционному давлению в экономике и оказывает негативное влияние на стабильность валютного рынка. А на фоне роста инфляционных процессов развитые экономики продолжают ужесточать свою политику, как следствие, ожидания по ужесточению глобальных монетарных условий уже приводят к оттоку нерезидентов из государственных ценных бумаг РК с пика 863 млрд тенге в октябре 2021 года до 596 млрд тенге в декабре 2021 года. При этом данные за первые 2 недели 2022 года свидетельствуют о том, что доля нерезидентов в нотах НБРК снизилась с 10,5% на 6 января до 7,4% на 14 января.

По оценкам Всемирного банка, глобальная инфляция потребительских цен достигнет своего пика в первой половине 2022 года, а затем постепенно снизится в течение 2023 года. Снижению инфляции в мире будет способствовать замедление глобального роста и расширение поставок сырьевых товаров.