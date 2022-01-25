Реализация комплексного плана развития западных регионов Казахстана обойдется в 15,3 трлн тенге

Правительство Казахстана одобрило новые комплексные планы развития Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. До 2025 года на четыре западных регионах страны планируется потратить 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге», - сообщил Куантыров.

В частности, в Атырауской области предусматривается реализация крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, строительству завода по производству цемента, горно-обогатительного комплекса по переработке титаноциркониевых руд. Также здесь планируется создать «особую индустриальную зону с привлечением зарубежных инвесторов», а большинство предприятий будут экспортоориентированными. В регионе также построят третью нитку магистрального газопровода «Бухара – Урал», подключат к газу 85 сел, модернизируют канализационно-очистные сооружения в Актобе, построят инженерно-коммуникационные сети в районах жилищного строительства, модернизируют более 1300 км автомобильных дорог.

«Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. В 18 селах будут построены объекты здравоохранения. Будет проведена модернизация 224 школ и построен реабилитационный центр. Кроме того, планируется строительство двух общежитий в городе Актобе для студентов колледжей», - отметил глава Миннацэкономики.

В рамках комплексного плана развития Западно-Казахстанской области планируется создать индустриальную зону, построить литейное производство, завод по глубокой переработке нефти и цементный завод, реконструировать сети водоснабжения и водоотведения, 29,7 км газопровода «Ростоши-Тайпак», а в Уральске построить газораспределительную станцию. Также в планах правительства – модернизировать международный аэропорт Уральска.

Актуализированный комплексный план развития Атырауской области содержит в себе создание индустриальной зоны площадью 400 га, строительство завода по производству терефталевой кислоты и оптово-распределительного центра, строительство школ, поликлиник, двух центров психического здоровья и реабилитационный центр, работы по берегоукреплению рек Жайык и Урал и капитальному ремонту защитных дамб.

В актуализированном комплексном плане развития Мангистауской области запланирована реализация третьей фазы освоения месторождения «Дунга», строительство нефтехимического комплекса в городе Актау, реализация 25 инвестиционных проектов и субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, развитие племенного рыбоводства, а также строительство 14 объектов в сфере туризма.