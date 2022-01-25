Авария в энергосистеме Центральной Азии стала причиной отключения электроэнергии – KEGOС

В АО «KEGOС» комментируя отключение электроэнергии в южных регионах Казахстана, сообщили, что причиной этому стал аварийный дисбаланс в энергосистеме Центральной Азии.

«25 января в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ “Север – Восток – Юг Казахстана”. В результате произошло аварийное разделение транзита “Север – Восток – Юг Казахстана” с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана», - говорится в сообщении.

Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. В настоящее время системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии.

Между тем в Минэнерго Узбекистана заявили, что авария произошла на территории Казахстана, и она по каскаду вызвала отключение потребителей в трех странах Центральной Азии.