Бизнесмены, общественные деятели и правозащитники создали центр правовой поддержки для пострадавших в январских событиях

Известные бизнесмены, общественные деятели и правозащитники объявили о создании центра правовой поддержки «Қаңтар» для пострадавших в ходе январских событий. Об этом сообщается на странице композитора Еркеша Шакеева в Facebook.

«Многие наши соотечественники вышли на мирные протесты по всему Казахстану со справедливыми требованиями. К сожалению, мирный протест был дискредитирован провокаторами, криминальными элементами и мародерами. Сегодня мы знаем о сотнях погибших и пропавших без вести, о тысячах пострадавших и задержанных правоохранительными органами, – указано в заявлении о создании центра. – Мы четко разделяем тех, кто участвовал в мирных митингах и выражал свой протест в рамках закона, от тех, кто воспользовался этой возможностью, чтобы совершать противоправные действия и преступления».

Инициаторы заявляют, что их задача – помочь мирным протестовавшим и другим лицам, пострадавшим от рук преступников и незаконных действий правоохранительных органов.

«В связи с этим мы создаем центр правовой поддержки "Қаңтар" жертвам и пострадавшим в результате трагических январских событий во всех регионах Казахстана», – указано в заявлении.

Центр будет содействовать систематизации информации, полученной от граждан и любых общественных организаций, о всех погибших и пропавших без вести. Он также будет заниматься организацией предоставления квалифицированной юридической помощи близким погибших, незаконно привлеченным к уголовной ответственности, пострадавшим от пыток и нарушений других прав человека в результате преследования за участие в мирных акциях протеста. Сообщается, что результаты деятельности центра и его финансовая отчетность будут открыты общественности, а для получения такой информации будет создан отдельный электронный ресурс.

В состав инициаторов создания центра вошли экономист и государственный деятель Ораз Жандосов, бизнесмены Арманжан Байтасов и Еркин Татишев, бывший глава «Казатомпрома» и политический заключенный Мухтар Джакишев, правозащитники Евгений Жовтис и Бахытжан Торегожина, управляющий директор Eurasian Bank Лариса Коковинец, уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин, певец и композитор Еркеш Шакеев, режиссер Рашид Нугманов и другие.