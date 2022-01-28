Остановка произошла еще 22 января
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Несколько котлов на Петропавловской ТЭЦ-2 вышли из строя
Фото pkzsk.info

На Петропавловской ТЭЦ-2 произошла очередная остановка нескольких котлов из-за их высокого износа, передает «Казинформ». Подача тепла снизилась, но на ТЭЦ обещают, что все параметры теплоснабжения восстановят в ближайшее время.

«Три котла остановились 22-го января, еще один – 24-го. Работали в режиме шести котлов и одну ночь в режиме пяти котлов. Снижение параметров теплоносителей было. Это больше коснулось окраин города. Оборудование станции работает в штатном режиме. Из 16 сетевых насосов 13 в работе. Режим теплоснабжения практически восстановили. Это не авария. Был отказ по этим котлам», - пояснил директор ТЭЦ-2 Ержан Конырбаев.

По его словам, сейчас в работе 7 из 12 котлоагрегатов. Постепенно запускают по одному. 28-го января в работе будут 8 котлов, этого хватит для стабильного обеспечения города теплом, а 9-й котел запустят в субботу ночью.

Как отметил генеральный директор АО «Севказэнерго» Михаил Косачев, остановка оборудования происходит из-за износа. В компании посчитали, что для того, чтобы этого избежать, в год нужно вкладывать в оборудование около 6 млрд тенге.

«Сейчас фактически 2,3 млрд тенге. Один котел строим заново. Собственные средства 9,5 млрд тенге только на сам котел выделили. Мы разрабатываем план мероприятий по реконструкции некоторых котлов, по некоторым будет ремонт», - сказал Косачев.

На предприятии заверили, что в ближайшие дни все параметры теплоснабжения восстановят.

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