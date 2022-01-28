Всего их 68, половина из них работает в Алматы
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В Казахстане создан резерв из судебных экспертов в рамках расследования январских событий

По поручению премьер-министра Алихана Смаилова, в целях оперативного расследования январских событий, Минюст создал резерв из 68 судебных экспертов, большинство из которых специализируются на экономической экспертизе, сообщает пресс-служба главы кабмина.

По данным пресс-службы правительства, 33 судебных эксперта работают в Алматы. Экспертизу проводят 19 местных и 14 прикомандированных из других регионов специалистов.

«Таким образом, нагрузка на судебных экспертов в пределах нормы, случаев волокиты и просрочек не имеется. В целом, в Алматы проводится экспертиза по 5 направлениям: строительная, товароведческая, пожаро-техническая, баллистическая и экономическая», - отмечается в сообщении.

С 31 января часть специалистов из резерва будут направлены в регион. Остальные будут привлечены к работе по мере назначения судебной экспертизы соответствующими органами.

В пресс-службе правительства отметили, что аналогичная экспертная работа проводится в Шымкент, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.

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