​Токаев заявил о необходимости перезагрузки партийной фракции «Нур Отана» в мажилисе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время съезда, что партии «Нур Отан» необходимо перезагрузить фракцию в мажилисе. Ее члены должны избавиться от формализма и заорганизованности, и вместо этого больше контактировать с представителями

Токаев считает, что члены депутаты от фракции мажилиса должны досконально разбираться в актуальной проблематике, доходчиво разъяснять и твердо отстаивать позицию партии, не уходя при этом в демагогию.

«Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей», − подчеркнул президент.

Президент также поручил усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах.

«Значок депутата маслихата – это не мнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты. Это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа. Депутаты должны четко уяснить эту принципиальную разницу. Пока же наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан. Это было явно заметно во время трагических январских событий», − заметил он.

По словам Токаева, работа в регионах зачастую никем, кроме акимов, не освещается. Широкая общественность не видит, какую роль в этом играет партия, потому что депутаты, как правило, самоустраняются от этого вопроса. Важным является внедрение публичного рейтинга депутатов «Нур Отана» в маслихатах.