Токаев анонсировал кардинальную перестройку работы партии «Нур Отан»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXI съезде партии «Нур Отан», анонсировал кардинальную перестройку ее работы, подчеркнув, что партия должна быть в центре событий и процессов, позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема.

«Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. “Нур Отан” должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана. Но для этого партия должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии», - сказал Токаев.

Он обозначил приоритеты, на которых предстоит сконцентрироваться.

Первое, по его словам, — это укрепление солидарности в рядах партии, консолидация всех конструктивных сил общества. Токаев считает, что нужно активнее вовлекать в партийные ряды «представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан».

«К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. В критический момент весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере», - констатировал Токаев.

Он подчеркнул, что «Нур Отан» должна быть «в центре событий и в авангарде процессов», и «позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема».

Также президент заявил о том, что партия не должна копировать работу госорганов, а должна заниматься «главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата».

«По итогам прошлогодних выборов партия “Нур Отан” получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезное ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге. По итогам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», - заявил президент.

В этой связи, считает он, партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний.

«Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит», - сказал Токаев.

Кроме того, Токаев заявил о необходимости пересмотреть и оптимизировать структуру партии, сделав акцент «на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели».

«Необходимо пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей по соответствующим направлениям. Созданные при партии общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, где разрабатываются рекомендации по самым острым темам. Они должны трансформироваться в реально действующий механизм решения актуальных проблем», - сказал глава государства.

Также «Нур Отан» должна активно сотрудничать с другими партиями и общественными объединениями, считает он, подчеркнув, что «роль мессии здесь неуместна – нужно правильно воспринимать конструктивную критику и делать полезные выводы».