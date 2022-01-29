«Я взял ответственность на себя» — Токаев о приказе стрелять на поражение

Касым-Жомарт Токаев в интервью государственному каналу «‎Хабар 24» заявил, что принял решение о стрельбе на поражение, потому что руководители правоохранительных органов «‎опасались брать на себя такую ответственность». Приказ был отдан еще до публичного обращения к гражданам страны.

«Я уже сказал о том, что отсутствовал единый план действий руководителей правоохранительных органов в данной ситуации. Была неразбериха, я должен это откровенно признать. Люди, я имею в виду руководителей правоохранительных органов, опасались брать на себя ответственность, полная безынициативность. Я им сказал: если бы маршал Рокоссовский и маршал Жуков каждый день спрашивали бы разрешение у Сталина о тех или иных действиях — они бы выбрали войну? Это была настоящая война, нужно было брать на себя ответственность, наши законы таковы», — сказал Токаев.

Он считает, что после событий в Жанаозене в 2011 году были приняты законы, которые «сковывали правоохранительные органы в применении оружия в таких ситуациях».

Приказ о стрельбе на поражение Токаев отдал еще до публичного обращения к гражданам: «Еще до публичного заявления я сказал, что по вооруженным бандитам мы должны открывать огонь, я взял ответственность на себя. А в своем заявлении я это дело повторил публично, потому что люди опасались - сегодня президент говорит в кабинете или по телефону, а где это на бумаге? Я считаю, что президент в таких ситуациях должен брать ответственность на себя. Я же дипломат, я знал последствия, что будет именно такая реакция. Но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе, я думал о том, как навести порядок в стране».