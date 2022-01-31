Бакытжан Сагинтаев освобожден от этой должности
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Новым акимом Алматы назначен Ерболат Досаев
Фото primeminister.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сменил акима Алматы.

«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя Национального банка Республики Казахстан», - говорится в указе.

Другим указом президента Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима города, которую занимал с июня 2019 года, в связи с переходом на другую работу.

Ерболат Досаев родился 21 мая 1970 года в Алма-Ате. Окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в городе, Алматинский энергетический институт и Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности «Инженер электронной техники». Трудовую деятельность начинал в 1993 году МНПП «Искер», в разные годы потом работал генеральным директором АОЗТ «Корпорация «Акцепт», председателем правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк», советником премьер-министра, был вице-министром энергетики, индустрии и торговли, вице-министром финансов, возглавлял агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Также был управляющим Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, министром здравоохранения, министром экономического развития и торговли, министром экономики и бюджетного планирования, министром национальной экономики, председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», заместителем премьер-министра. В феврале 2019 года был назначен председателем Нацбанка.

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