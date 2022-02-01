Причины ухода не сообщаются
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Аскар Муратулы покинул пост главы нацкомпании «КазАвтоЖол»
фото со страницы Аскара Муратулы в Facebook

Аскар Муратулы покинул пост главы национальной компании «КазАвтоЖол».

«Сегодня у меня последний рабочий день в национальной компании “Казавтожол”», - написал Муратулы в Facebook.

Причины его ухода не сообщаются. Аскар Муратулы занимал этот пост с апреля 2021 года. Все проекты, которые были выполнены за это время, он назвал «плодотворной работой всех коллег».

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