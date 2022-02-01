Главная Новости #отставки Аскар Муратулы покинул пост главы нацкомпании «КазАвтоЖол» Причины ухода не сообщаются 2022-02-01 14:41:00+06:00 418 фото со страницы Аскара Муратулы в Facebook Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Аскар Муратулы покинул пост главы национальной компании «КазАвтоЖол». «Сегодня у меня последний рабочий день в национальной компании “Казавтожол”», - написал Муратулы в Facebook. Причины его ухода не сообщаются. Аскар Муратулы занимал этот пост с апреля 2021 года. Все проекты, которые были выполнены за это время, он назвал «плодотворной работой всех коллег». Еще по теме: 23.03.2020 Токаев обязал нацкомпании поддержать тенге возвратом валютных депозитов в Казахстан 02.09.2019 Госкомпании превратились в громоздкие конгломераты – Токаев Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Разница между статданными о взаимной торговле с Китаем достигла $5,7 млрд – Токаев Новости При назначении высоких должностных лиц надо требовать на них заключение от антикоррупционной службы, заявил Токаев Новости Азербайджанская авиакомпания возобновляет рейсы в Казахстан Главой нового оператора по утильсбору «Жасыл Даму» назначена Жанат Самат Новости В Алматы родные подозреваемых в участии в массовых беспорядках требуют их освобождения Новости Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента Ерлан Кошанов избран спикером мажилиса парламента Новости Минздрав Казахстана констатирует рост заболеваемости коронавирусом среди школьников Новости Нурлан Нигматулин подал в отставку с поста спикера мажилиса Просматриваемые Новости 25.01.2022 Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей Новости 27.01.2022 «Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы Новости 28.01.2022 Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан» Новости 31.01.2022 Сотрудники «Казахтелекома» в Алматы вышли на забастовку Новости 28.01.2022 Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие Новости 25.01.2022 Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан