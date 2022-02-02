Новый спикер мажилиса обещает, что вся законотворческая работа будет проходить «в режиме открытости»

Новый спикер мажилиса Ерлан Кошанов на заседании палаты в среду заявил о необходимости обеспечить прозрачность работы парламента. Поэтому планируется «еще больше активизировать тесную связь депутатского корпуса с гражданским сектором, представителями СМИ и общественными активистами в регионах».

«В этот критический период наша главная задача – оправдать доверие народа и максимально оказать поддержку инициативам президента. Вы знаете, что требования к депутатам со стороны избирателей всегда высоки. (…) В первую очередь необходимо обеспечить прозрачность работы парламента. Избранные народом депутаты, прежде всего, должны быть ближе к своим избирателям. Понятно, что умение слышать голос общества, понимание народа и принятие своевременных мер – это основная предпосылка для предотвращения любых нежелательных вещей. Поэтому в дальнейшем будем еще больше активизировать тесную связь депутатского корпуса с гражданским сектором, представителями СМИ, особенно с общественными активистами в регионах», - сказал Кошанов.

Он подчеркнул, что «это главный принцип эффективной реализации принципов слышащего государства». Также мажилис будет тесно сотрудничать со всеми ветвями госорганов», в том числе сенатом, правительством и судебной ветвью власти, сказал спикер палаты.

Кошанов напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на заседании мажилиса 11 января заявил о необходимости трансформации взаимоотношений между государством и обществом, и особая роль в этом процессе отводится парламенту страны. Поэтому мажилис должен «обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курсу главы государства над строительством нового Казахстана».

«Для этого мы должны, прежде всего, осуществить перезагрузку своей деятельности. Главное в нашей работе – забота о наших гражданах, поэтому первоочередной для нас должна быть работа над законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения. При этом все фракции, все депутаты должны иметь возможность активно участвовать в обсуждении вопросов, влиять на принятие решений», - отметил он.

Кошанов заявил, что к обсуждению законопроектов «продолжат привлекать представителей непарламентских и политических партий, неправительственных организаций, экспертного сообщества, лидеров общественного мнения». А вся законотворческая работа мажилиса, по заверению спикера палаты, «будет проходить в режиме открытости, конструктивного взаимодействия как с представителями гражданского общества, так и СМИ».

«Мажилис как демократический институт станет более открытым к запросам общества. Очень важно внимательно относиться ко всем имеющимся альтернативным мнениям, изучать различные точки зрения, чтобы выработать наиболее рациональное решение актуальных вопросов. Мы будем и впредь поддерживать конкуренцию идей и конструктивные дискуссии. Важным направлением работы депутатского корпуса является обеспечение обратной связи с населением», - сказал он.

При этом он считает, что нужно усилить «региональный аспект законотворческой работы», и здесь продуктивным ему представляется «обсуждение социально чувствительных законопроектов в регионах на местах». По мнению Кошанова, такие законопроекты должны рассматриваться «через призму повышения благосостояния казахстанцев».

«Нам необходимо создать все условия и дополнительные возможности для эффективной работы депутатов с избирателями. Возможно, нам необходимо пересмотреть формат встреч с населением. Мы должны чаще встречаться с избирателями, чтобы держать руку на пульсе. Уверен, что, придерживаясь в работе этих принципов, мы сможем достойно представлять интересы всех казахтанцев», - заключил спикер мажилиса.