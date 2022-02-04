США заявили о ликвидации в Сирии главы «Исламского государства»

В ночь на 3 февраля американский спецназ провел самую серьезную за последние два года операцию против исламских фундаменталистов в сирийском Идлибе, сообщает Русская служба ВВС . Как объявил президент США Джо Байден, в результате спецоперации ликвидирован лидер «Исламского государства» Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

«Прошлой ночью по моему распоряжению вооруженные силы США провели на северо-западе Сирии успешную антитеррористическую операцию. [...] Мы устранили с поля боя лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши», - заявил Байден в четверг.

Спецоперация проводилась в ночь со среды на четверг в идлибском городе Атме, рядом с турецкой границей. На место прибыли несколько американских вертолетов, спецназовцы призвали женщин и детей покинуть опасную зону, после чего начался бой, который длился около двух часов. По словам очевидцев, америанский спецназ столкнулся с ожесточенным сопротивлением: по ним стреляли в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Всего в ходе рейда на город Атем были убиты минимум 13 человек. Причем, по данным спасателей из организации «Белые каски», среди убитых – шестеро детей и четыре женщины, а по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины. Агентство Reuters сообщает, что аль-Курейши во время боя подорвал себя, в результате этого погибли его жены и дети.

Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен халифом «Исламского государства» осенью 2019 года, сразу после смерти Абубакра аль-Багдади, также убитого американцами.