Осадки ожидаются в выходные на большей части Казахстана

«На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в северных, центральных регионах – в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель», - говорится в прогнозе.

Прогнозируется понижение температуры воздуха на западе ночью от -8+2°С до 0-15°С, днем от -5+3°С до -10+3°С, на северо-западе страны ночью от -3-16°С до -7-18°С, днем от 0-10°С до -2-13°С. На севере Казахстана ночью будет -7-20°С, днем -2-10°С.

В центре и на востоке страны температура воздуха повысится: ночью от -10-30°С до -5-28°С, днем от 0-13°С до -8+2°С, а на юго-востоке республики ночью от -3-11°С до -6+2°С, днем колебание температуры от 0+10°С, в горных районах -3-8°С до +3+12°С, в горных районах -1-6°С. В южных регионах ночью от -3-11°С до -5+5°С, днем понижение от -1+13°С до -3+5°С.