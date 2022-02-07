На заседании представят итоговый отчет о развитии страны за 2021 год и новый план действий
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Токаев проведет расширенное заседание правительства

Во вторник, 8 февраля, состоится расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева.

«Завтра, 8 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства», - написал его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год.

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