Токаев проведет расширенное заседание правительства

Во вторник, 8 февраля, состоится расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева.

«Завтра, 8 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства», - написал его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

На заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год.