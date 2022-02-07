Токаев проведет расширенное заседание правительства

На заседании представят итоговый отчет о развитии страны за 2021 год и новый план действий
Во вторник, 8 февраля, состоится расширенное заседание правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева.
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