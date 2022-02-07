Рабочие «МАЭК - Казатомпром» вновь вышли на протест в Актау, требуя увеличить зарплаты в два раза

Ранее они уже выходили на протест, но руководство сообщило, что может повысить их только на 30%
В понедельник на протест в Актау вышли рабочие ТОО «МАЭК - Казатомпром», требуя увеличить заработную плату на 100%, сообщает региональное издание Lada.kz
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