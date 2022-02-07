Рабочие «МАЭК - Казатомпром» вновь вышли на протест в Актау, требуя увеличить зарплаты в два раза

В понедельник на протест в Актау вышли рабочие ТОО «МАЭК - Казатомпром», требуя увеличить заработную плату на 100%, сообщает региональное издание Lada.kz

Примирительная комиссия отказалась соглашаться с предложением генерального директора о повышении заработных плат на 30%.

3 февраля работники энергетического комбината уже выходили на акцию протеста с такими же требованиями. По их словам, они зарабатывают в месяц 140-160 тыс. тенге.

В ответ руководство компании заявило, что не может выполнить требования работников, так как ТОО «МАЭК - Казатомпром» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 млрд тенге.