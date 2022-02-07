Арман Джумагельдиев проходит фигурантом по уголовному делу о массовых беспорядках – спецпрокуратура

Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров прокомментировал ситуацию в отношении задержанного ранее криминального авторитета Армана Джумагельдиева, сообщив, что против него возбуждены два уголовных дела: за незаконное хранение оружия и по фактам массовых беспорядках. При этом два дела объединены в одно и переданы спецпрокурорам.

«Основной вопрос, который всех волнует, кто конкретно за всем этим стоит и кто организаторы. Следствие на эти вопросы обязательно ответит. Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. По сути, наша страна столкнулась с “гибридной” атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные и криминальные круги, вооружили их и координировали действия. На сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои», - сказал начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.

Среди них, по словам Ожарова, и Арман Джумагельдиев и члены его группировки.

«На этом фигуранте остановлюсь отдельно. Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных граждан из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице. По этим фактам нами расследуются уголовные дела. В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация. Якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках», - заявил начальник службы специальный прокуроров.

Поэтому, пояснил он, два дела объединены и переданы для дальнейшего следствия спецпрокурорам, они и перевели его в следственный изолятор ДКНБ Алматы.

«Действовали и другие преступные группы. Буквально на днях в Енбекшиказахском районе Алматинской области сотрудниками КНБ обезврежены лидеры ОПГ «Казахстанские», у которых изъято 15 единиц огнестрельного оружия с боеприпасами. Их причастность к другим нераскрытым преступлениям сейчас проверяется», - добавил Ожаров.

Ранее адвокаты Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, выразили обеспокоенность тем, что их подзащитного вывезли из СИЗО Алматы без уведомления об этом стороны защиты. Сообщалось, что предположительно, его перевезли в ДКНБ, но точной информации об этом сначала не было. Через сутки адвокаты подтвердили, что он находится с ДКНБ, но у них нет к нему доступа.