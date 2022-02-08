В Казахстане цены на товарный газ зафиксируют до 1 января 2024 года

Правительство Казахстана намерено зафиксировать до 1 января 2024 года цены на товарный газ на уровне декабря прошлого года. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.

«По направлению обеспечения макроэкономической стабильности правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю снижения инфляции, совершенствованию тарифной политики, обеспечение финансовой дисциплины и прозрачности. Для насыщения внутреннего рынка, недопущению дефицита будут увеличено производство социально-значимых продтоваров», - рассказал Смаилов.

Также, по его словам, будет реализован первый этап создания национальной товаропроизводящей системы, внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн, а цены на сырой товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года.

«В рамках мероприятий по совершенствованию тарифной политики будут приняты законодательные меры по повышению прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и обеспечению контроля за реализацией ими инвестпрограмм», - пообещал Смаилов.