Минтруда сократило квоту на привлечение иностранцев на 16%

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана во исполнение поручения президента, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе, сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 16%, сообщает пресс-служба ведомства.

Квота сокращена c 28 352 до 23 560 человек. Это касается всех категорий специалистов, за исключением узких и профильных, по которым в стране существует дефицит. Соответствующий приказ был принят 4 февраля.

«В результате квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на 4 категории следующим образом: 1 243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6 499 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 11 110 и 2 396 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2 312 человек», - проинформировали в Минтруда.

По состоянию на 1 февраля по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранца.

В 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения 18,2 тыс. иностранцев, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.).