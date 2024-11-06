Не выплачивать пенсии работающим пенсионерам лишь одно из рассматриваемых предложений на будущее – Жакупова

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, комментируя предложение не выплачивать пенсии работающим пенсионерам, заявила, что это лишь одно из предложений на будущее, которое сейчас обсуждается.

«Это лишь одно из предложений. Есть два метода: раннего выхода и отложенного выхода на пенсию. Это то, что обсуждается с экспертами», - сказала Жакупова.

Она добавила, если человек откладывает выход на пенсию и продолжает работать, то ему не будут назначать пенсионные выплаты.

«Ранее на одном из брифингов мы вам уже говорили, что в этом и следующем годах не рассматриваются реформы», - заявила Жакупова.

По ее словам, это предложение обсуждается сейчас с экспертами и аналитиками после анализа рынка труда: в этом году около 300 тыс. молодых специалистов нуждаются в рабочих местах.

Министр не знает, сколько денег планируется сэкономить этим предложением. Она также отказалась называть имена экспертов, с которыми обсуждается вопрос, опасаясь «нападения» журналистов на них. Жакупова заявила, что журналисты вырвали ее слова из контекста после встречи 1 ноября.

«Это вырванная из контекста мысль, поданная под лозунгами “Жакупова хочет лишить пенсии”. Это, наверное, качество наших журналистов. Я вообще не проговаривала, чтобы состоявшимся пенсионерам перестать выплачивать выплаты. Если человек откладывает выход (на пенсию – В.) и желает работать, тогда ему пенсию не назначать. Это на будущее, это не сегодня, не завтра и не в следующем году», - добавила она.