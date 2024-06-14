В Алматы запускают программу по трудоустройству пенсионеров

В Алматы по поручению акима города будет запущена программа по трудоустройству пенсионеров «Алтын жас». Как сообщила пресс-служба акимата города, цель программы – создать возможности для продуктивной трудовой занятости людей после выхода на пенсию, увеличения числа занятого населения и укрепление роли наставника.

«Особенностью программы является обеспечение участникам субсидированной заработной платы. Оплата труда будет производиться за счет средств работодателя в размере не менее 50% от установленного размера оклада и субсидироваться из средств местного бюджета, но не более одной минимальной заработной платы (в 2024 году – 85 тыс. тенге)», - отметили в акимате.

Реализация программы рассчитана с 2024 по 2028 год. Срок участия в ней - не более 36 месяцев.

На этот год предусмотрено финансирование 500 мест, на 2025 год запланировано 1 тыс. мест, 2026 год – 1,5 тыс. мест.

По данным на 1 мая, в Алматы проживают 247 844 пенсионера. В 2023 году доля занятых лиц пенсионного возраста составляла 4,4%. Вместе с тем опрос, проведенный управлением занятости и социальных программ, показал, что 48% опрошенных жителей города в возрасте до 80 лет намерены продолжить трудовую деятельность. При этом почти для половины из них (45%) важен дополнительный источник дохода.

По итогам мониторинга среди подведомственных организаций и частных предприятий определена востребованность в трудоустройстве 1 753 пенсионеров. Наибольшая потребность в трудоустройстве лиц пенсионного возраста, по данным акимата, имеется в сферах здравоохранения, образования и промышленности, из них 47% - на квалифицированные рабочие места, такие как: врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги в вузах, учителя в школах, воспитатели, инженеры, электрики, монтеры и другие квалифицированные профессии.