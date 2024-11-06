Только 39% лиц с инвалидностью в Казахстане находят работу

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правителства в среду поручил министерству труда и социальной защиты обратить внимание на низкий процент трудоустройства лиц с инвалидностью.

«Действует электронная биржа труда с отдельными вакансиями для лиц с инвалидностью. Государством субсидируются такие рабочие места. Однако из тех, кто может работать, только 39% людей с инвалидностью находят работу. Министерству труда совместно с акиматами и бизнесом надо уделить особое внимание этой проблеме», - сказал Бектенов.

Глава кабмина подчеркнул, что если человек с инвалидностью может и хочет работать, то ему надо с этим помочь.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, на 1 ноября работают 148 тыс. человек, или 39% из 381 тыс. трудоспособных лиц с инвалидностью. При этом уровень занятости по регионам не достигает и 50%. В разрезе отраслей занятости лидируют научная деятельность (28%), государственное управление (12%), образование и торговля (по 9%), здравоохранение (7%). По профессиям 21% лиц с инвалидностью заняты в качестве специалистов-профессионалов, 19% – неквалифицированные работники, 13% – специалисты-техники, по 11% – руководители и госслужащие; работники сферы услуг, продаж.

Также Бектенов констатировал, что актуальной остается проблема доступности объектов для лиц с ограниченными возможностями.

«Об этой теме говорится постоянно, однако делается крайне мало. По-прежнему уровень объектов не превышает 45%. Более того, даже в тех городах, где активно ведется работа по улучшению доступности среды, нет реального эффекта», - сказал премьер-министр.

По его словам, даже в Астане множество пандусов и съездов невозможно преодолеть человеку с инвалидностью.

«Некоторые пандусы и спуски не могут преодолеть родители с детскими колясками. Специальные лифты и подъемники не работают. Перейти дорогу мешают высокие бордюры. Получается, что работа для улучшения среды ведется, но много в ней формализма», - заявил он.

Глава правительства поручил госорганам «активизировать» работу по адаптации объектов под нужды лиц с инвалидностью и пожилых людей, особенно социальных объектов, аптек, продуктовых магазинов и торговых центров, а министерству промышленности и строительства – пересмотреть действующие стандарты строительства, чтобы повысить качество доступности объектов и ответственность застройщиков.

В целом, как сообщил премьер-министр, с начала года в госорганы поступило свыше 16 тыс. обращений от лиц с инвалидностью. Основная часть жалоб приходится на экспертизу переосвидетельствования, реабилитацию и трудоустройство.