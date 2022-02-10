В мажилисе создана депутатская группа, которая будет следить за исполнением поручений Токаева

В мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Касым-Жомарта Токаева по трансформации работы парламента, передает «Казинформ» .

«Наша цель – поддержать начатые реформы в стране после январской трагедии, поддержать инициативы по модернизации, не допустить их саботажа. Во-вторых, любые крупные политические реформы должны начинаться с законодательного и представительного органа. Наша конечная цель – повернуть работу мажилиса на новый путь, в новое русло. В том числе и обеспечить открытость мажилиса, его активную работу, внести изменения в регламент работы мажилиса, в законодательство о депутатах мажилиса», - рассказал на брифинге депутат Айдос Сарым.

Он добавил, что их цель также в том, чтобы принять активное участие в реализации политических реформ, проследить за правильностью их проведения в стране.

«В-третьих, необходимо активизировать работу уполномоченных органов в регионе. Нужны изменения в общественные советы, маслихаты. Мы думаем, что у них должен быть хороший пример. В этом плане тоже будем трудиться», - добавил Сарым.

Четыре депутата станут постоянными членами группы, в их числе Айдос Сарым, Едил Жамбыршин и другие, а всего в объединении пока насчитывается более 30 участников.