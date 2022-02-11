Инициативной группе SOS.Taldykol вновь отказали в митинге в защиту озер

Инициативная группа SOS.Taldykol получила очередной отказ на свое уведомление о проведении мирного митинга в защиту группы озер Малый Талдыколь в столице 12 и 13 февраля. Об этом сообщается в Instagram группы.

Акимат в своем ответе указал, что общественники направили уведомление в соответствии со статьей 10 закона о мирных собраниях, где определены конкретные требования по содержанию таких обращений.

«Однако по состоянию на 9 февраля 2022 года столица, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, находится в "красной" зоне. В этой связи удовлетворение Ваших уведомлений для проведения мирных собраний не является возможным», – говорится в ответе ведомства, опубликованном на странице группы.

Инициативная группа также уточнила, что всего было подано 5 уведомлений, и на все получены отказы.

«Будут поданы уведомления и на следующие выходные», – пишут общественники.

Ранее акимат столицы отказал группе SOS.Taldykol в проведении мирного митинга за сохранение группы озер 5 и 6 февраля, так как посчитал, что в уведомлении не указаны некоторые «конкретные требования по содержанию обращений на проведение мирных собраний в общественных местах». Какие именно требования по содержанию не были указаны, в ведомстве не уточнили.

До этого в декабре столичный акимат отказал общественникам в проведении такого митинга из-за представления на площадке перед столичным цирком – согласно решению маслихата, это одно из трех мест в городе, где разрешено проведение мирных собраний.