Активистам группы SOS.Taldykol отказали в проведении митинга в защиту озер из-за циркового представления

Акимат столицы отказал инициативной группе по защите группы озер Малый Талдыколь в проведении мирного митинга. В своем отказе ведомство сослалось на то, что Столичный цирк планирует представление и просит не проводить в эти дни других мероприятий. Письмо с отказом вечером в четверг было опубликовано на странице движения SOS.Taldykol.

«Руководство ГКПП «Столичный цирк» в связи с организацией циркового представления в период с 16 по 19 декабря 2021 года на площадке у их здания просит не планировать других общественно-массовых мероприятий. В этой связи удовлетворение вашего уведомления не представляется возможным», – указано в ответе столичного акимата, отправленном 14 декабря. Согласно решению маслихата столицы, площадка у цирка «Столичный» – одно из трех мест в городе, где разрешено проведение мирных собраний.

В публикации активисты движения также сообщили о том, что 13 декабря их пригласили в акимат для оглашения решения. В ходе встречи руководство управления внутренней политики объяснило отказ тем, опасения вызывает политизация защиты озер и "возможное участие на митинге деструктивных элементов". Одним из главных аргументов, по словам активистов, было то, что с момента выхода столицы из красной зоны было отказано в проведении всех митингов, кроме одного – его разрешили потому, что заявка была подана более 20 раз. В качестве альтернативы митингу акимат пообещал инициативной группе организовать обсуждение на приеме у акима столицы Алтая Кульгинова

Как указано в публикации, активисты ответили, что акимат сам политизирует тему, отказывая в митинге и не давая высказаться в защиту озер. Кроме того, они отметили, что во всех мероприятиях обеспечивают недопустимость провокаций, а также что отказывать в проведении митинга из-за запрета других митингов нелогично. Активисты констатируют, что к их аргументам на встрече акимат не прислушался.

В июле прошлого года жители столицы обратили внимание на то, что группа озер Малый Талдыколь в Есильском районе столицы активно засыпается грунтом – оказалось, в период карантина на градостроительном совете утвердили план, согласно которому озера ждет осушение. С тех пор активные жители создали рабочую группу, собрали и передали в канцелярию президента 12 тысяч подписей в защиту озер и множество раз повторили, что засыпка озер противоречит международным экологическим конвенциям, принятым Республикой Казахстан. Местное арт-сообщество провело несколько акций против осушения озер – участники некоторых из них были задержаны и оштрафованы. В сентябре этого года министерство экологии выступило за то, чтобы сохранить за озерами статус водного объекта, а заместитель акима Нурлан Нуркенов на встрече с активистами в офисе партии «Нур-Отан» пообещал, что засыпка будет приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Вскоре после этого активисты опубликовали видео, где видно, что засыпка продолжается, а на озере в этот момент находятся фламинго. Сейчас и Минэкологии, и городские власти обещают сохранить озера, но лишь на 20 из почти 602 гектаров акватории.