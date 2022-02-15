В столичном аэропорту из-за непогоды задерживаются 17 рейсов

«Из аэропорта Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов на вылет и 7 рейсов на прилет в связи с метеоусловиями в столице. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

Согласно онлайн-табло алматинского аэропорта, отменены рейсы Fly Arystan и SCAT из столицы и Fly Arystan в столицу. Задерживаются рейсы из столицы Qazaq Air, SCAT – по одному рейсу, Air Astana – 4 рейса, рейсы из Бишкека, Шымкента, Атырау авиакомпании Air Astana, рейс SCAT из Кокшетау и Fly Arystan из Караганды. Также задерживается рейс на прилет из Дубая и Коломбо Air Astana.

По данным ДЧС Алматы, 15 и 16 февраля в городе ожидается сильный снегопад, туман и гололед. В столице сегодня из-за метели учащихся 0-4 классов перевели на дистанционное обучение. Аналогичная ситуация в Караганде, о неблагоприятных метеоусловиях во вторник ожидаются и в большинстве городов Казахстана, в том числе в Атырау, предупредили синоптики.