Несколько рейсов отменены и задерживаются в аэропорту Алматы
В столичном аэропорту из-за непогоды задерживаются 17 рейсов, 3 рейса отменены и 13 рейсов задерживаются в аэропорту Алматы.
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