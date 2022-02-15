Ранее запуск рейса планировался на январь
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Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запустила новый рейс в столицу Казахстана
ФОТО С САЙТА FLIGHTGLOBAL.COM

14 февраля авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi открыла новый регулярный маршрут между столицами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«Рейсы авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi маршруту Нур-Султан – Абу-Даби будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на воздушном судне типа А-321 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании».

Стоимость билета в один конец – от 20 евро.

Напомним, что ранее запуск этого рейса был запланирован на январь. В Алматы авиакомпания запустила рейс в декабре. До этого, в марте прошлого года, сообщалось, что арабская авиакомпания в мае открывает рейсы из Абу-Даби в Алматы и столицу Казахстана.

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