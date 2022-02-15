Почти 70 участков дорог закрыто в Казахстане из-за непогоды

В связи ухудшением погодных условий (метель и ограничение видимости) закрыты 24 участка автодорог республиканского значения и 42 участка автодорог областного значения, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Дороги закрыты в столице, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и Туркестанской областях. В столице, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях созданы оперативные штабы.

По данным МЧС, за сутки в стране спасательными подразделениями из снежного плена спасено 259 человека, вызволена 21 единица техники. На блокпостах наблюдается скопление 664 единиц техники.

Агентство «Казинформ» сообщает, что только в Павлодарской области в районе поселка Шидерты скопилось 80 грузовых автомобилей, которые ехали в сторону Карагандинской области.

Между тем, по данным акимата Алматы, в городе по состоянию на 8 утра выпало 15-18 сантиметров снега, в предгорных районах – 22-30 сантиметров, в горной местности – до 45 сантиметров. С полуночи коммунальными службами города проводится посыпка дорог противогололедным материалом, с 3:30 утра снег с магистральных улиц сгребали трижды. На 09.30 утра с дорог и тротуаров города вывезено 450 кубометров снега. Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, почти 1,5 тыс. дорожных рабочих.