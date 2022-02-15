Общий отток прямых инвестиций из страны за этот период составил $1,5 млрд
За 9 месяцев 2021 года казахстанские владельцы капитала вывели в офшоры более $800 млн.
Фото azh.kz

За 9 месяцев 2021 года казахстанские владельцы капитала вывели $814 млн. в Каймановы и Сейшельские острова. Общий отток прямых инвестиций из страны за этот период составил $1,5 млрд, сообщает Ranking.kz.

Наибольший объем вложений пришелся на Каймановы острова − $637,5 млн., что почти в 3 раза больше чем за аналогичный период 2020 года. Следом идет Россия ($253,1 млн.), а замыкает тройку лидеров ещё один офшор — Сейшельские острова ($176,6 млн.).

Весь объем средств утекших в Сейшельские острова был выведен туда в третьем квартале 2021 года. На их долю приходится 11,7% в структуре внешних инвестиций Казахстана за последние 10 лет. В Каймановы острова средства поступали с 2011 года, и за последние 10 лет достигли отметки в 42,2% от внешних инвестиций страны.

За 9 месяцев 2021 года $1 млрд от общего объема внешних инвестиций Казахстана пришлись на сферу финансовой и страховой деятельности − это на 85,8% больше, чем за январь–сентябрь 2020 года.

Следом идут профессиональная и научная техническая деятельность ($117,4 млн.) и деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления ($96,7 млн.).

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