Инвесторы отдали приоритет ценным бумагам США и золоту
​Нерезиденты Казахстана продали краткосрочные ноты Нацбанка почти на 80 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Из-за глобального падения стоимости активов, которое вызвало отток капитала с развивающихся рынков, инвесторы в марте продали краткосрочные ноты Национального банка Казахстана почти на 80 млрд тенге, сообщает пресс-служба регулятора.

Эта ситуация, по словам заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой, отразилась и на внебиржевом рынке валютных операций с тенге. Котировки безпоставочных форвардов по паре доллар-тенге или NDF (non deliverable forward) в течение месяца демонстрировали возросшую волатильность.

«Ставки по 3-х месячным форвардам доллар-тенге, которые обычно равны дифференциалу ставок между странами, достигали в определенные моменты 34% против порядка 9-11% в нормальное время. Данная динамика отражает увеличение риск-премии инвесторов из-за неопределенности и ожиданий ослабления национальной валюты. На текущий момент рынок NDF успокоился, ставки снизились до значений, близких к нормальным», - пояснила она.

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