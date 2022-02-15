Президент поручил усилить координирующую роль агентства и взял эту работу на особый контроль
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Ахметжанов доложил Токаеву о планах по реализации концепции антикоррупционной политики
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, который доложил о работе Агентства в 2021 году, а также рассказал о планах по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, сообщает Акорда.

По словам Ахметжанова, сейчас в парламенте рассматривается проект закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формирование системы защиты разоблачителей коррупции, что позволит контролировать доходы и расходы госслужащих. А в рамках реализации концепции в каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.

«Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства в этом направлении. Эту работу глава государства взял на особый контроль. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров», - сообщила пресс-служба президента.

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