Ахметжанов доложил Токаеву о планах по реализации концепции антикоррупционной политики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, который доложил о работе Агентства в 2021 году, а также рассказал о планах по реализации утвержденной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, сообщает Акорда.

По словам Ахметжанова, сейчас в парламенте рассматривается проект закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формирование системы защиты разоблачителей коррупции, что позволит контролировать доходы и расходы госслужащих. А в рамках реализации концепции в каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции.

«Президент поддержал предлагаемые подходы по реализации концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства в этом направлении. Эту работу глава государства взял на особый контроль. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров», - сообщила пресс-служба президента.