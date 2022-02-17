Сенат принял поправки по вопросам интеграции рынков электроэнергии стран ЕАЭС

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС)».

«29 мая 2019 года Высшим советом подписан международный договор о формировании общего электроэнергетического рынка союза в форме протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 20 декабря 2019 года утвержден план мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка союза. Планом установлены сроки утверждения и вступления в силу правил, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка союза, предусмотренных протоколом», - сказал депутатам вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов.

По его словам, протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка. Вице-министр уточнил, что, учитывая особенности национальных рынков, сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка союза сохранить существующие национальные электроэнергетические рынки, в том числе рынков мощности.

В целом же протоколом предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. В частности сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба; соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электрической энергии; приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции; обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики; поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических систем стран ЕАЭС, а также торговля электрической энергией между субъектами стран с учетом их энергетической безопасности.

«Формирование общего рынка союза открывает возможности хозяйствующим субъектам осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров», - заверил Нурмаганбетов.

Также, добавил он, предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что повысит ответственность за соблюдение согласованных графиков. В настоящее время страны ЕАЭС проводят работу по разработке и согласованию правил функционирования общего электроэнергетического рынка союза.