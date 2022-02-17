У Минэнерго нет возможности выявлять майнинговые фермы, заявил вице-министр

У министерства энергетики и комитета энергетического контроля нет возможности выявлять майнинговые фермы, так как обойти весь город они не могут, а энегропередающие компании не предоставляют подобной информации. Такое заявление для журналистов сделал вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в четверг в кулуарах сената.

«Региональные сотрудники комитета энергетического контроля не могут обойти весь город, чтобы определить (где расположены майнинговые фермы – V). Мы с соответствующим вопросом обращаемся в энергопередающие компании: “Дайте нам майнинг, который есть”. Нам не дают. Здесь надо понять: либо они тоже не знают, либо эта информация каким-то образом скрывается. Здесь надо разобраться. Мы ищем, но работаем в рамках своих полномочий. Здесь тоже все зарегулировано», - отметил вице-министр.

Нурмаганбетов добавил, что нагрузки на электросети по майнингу, особенно по «серому» майнингу, не были запланированы и не были предвидены.

«Китай ввел запрет, и весь майнинг каким-то образом переехал в Казахстан. Мы его, собственно говоря, не до конца понимаем, где именно он расположен. В этом вся проблема. Этот вопрос требует изучения», - резюмировал вице-министр.