Главная Новости #назначения Сменился директор архива президента Казахстана Новым главой архива назначена Алия Мустафина 2022-02-18 10:22:00+06:00 285 ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Касым-Жомарт Токаев сменил директора архива президента, сообщает Акорда. Так, распоряжениями главы государства Джамиля Абдукадырова освобождена от должности директора архива президента, на ее место назначена Алия Мустафина, которая ранее была заместителем директора архива. Еще по теме: 17.02.2022 Токаев считает закон о первом президенте издержкой прошлого 17.02.2022 Токаев считает преждевременным заявлять о своем участии в следующих выборах 17.02.2022 Токаев прокомментировал пытки в отношении Азамата Батырбаева в Талдыкоргане 12.02.2022 Амирбек Оспанбеков стал руководителем представительства президента в парламенте Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Samsung дарит щедрые подарки заказчикам серий Galaxy S22 и Tab S8 Новости 15 человек скончались в Казахстане за сутки от пневмонии и коронавируса Новости Еще два региона Казахстана вышли из «красной» зоны по темпам распространения коронавируса Суточный прирост COVID-19 в Казахстане почти не изменился Новости В Казахстане расширили категории граждан для вакцинации препаратом Pfizer Новости В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну Токаев считает закон о первом президенте издержкой прошлого Новости МВК одобрила значительные послабления ограничительных мер для бизнеса Новости Токаев считает преждевременным заявлять о своем участии в следующих выборах Просматриваемые Новости 12.02.2022 Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта Новости 14.02.2022 Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву Новости 17.02.2022 Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys Новости 16.02.2022 Антикор готов проверить офшорные счета семьи Назарбаевых при наличии «правовых оснований» Новости 15.02.2022 Стоимость строительства 20 многопрофильных больниц пересмотрят в Казахстане Новости 12.02.2022 ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид