Новым главой архива назначена Алия Мустафина
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Сменился директор архива президента Казахстана
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Касым-Жомарт Токаев сменил директора архива президента, сообщает Акорда.

Так, распоряжениями главы государства Джамиля Абдукадырова освобождена от должности директора архива президента, на ее место назначена Алия Мустафина, которая ранее была заместителем директора архива.

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