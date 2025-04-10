Атомная генерация важна для развития новых направлений в экономике и науке, считает он
Токаев поручил рассмотреть вопрос развития атомной энергетики на заседании совета по науке
ФОТО TONY WEBSTER (FLICKR)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в преддверии Дня работников науки встретился с отечественными учеными. В ходе своего выступления он подчеркнул важность развития ядерной науки и технологий.

«Казахстан обладает значительным потенциалом в этой области. Атомная генерация – это не только стабильный источник энергии, но и отправная точка для развития новых направлений в экономике и науке», - сказал президент.

По его словам, речь идет о ядерной медицине, водородной энергетике, опреснении воды, производстве синтетического топлива, малых модульных реакторах и др. И чтобы добиться прорыва в этих сферах, нужно укрепить исследовательскую инфраструктуру, усилить научную работу, модернизировать инженерное образование.

«Вопрос развития атомной энергетики должен стать основным в повестке следующего заседания Национального совета по науке и технологиям при президенте», - поручил Токаев.

Также президент призвал отечественные предприятия внести свой вклад в развитие науки. По его словам, для создания новых продуктов важно наладить сотрудничество с университетами и исследовательскими центрами. Токаев назвал стратегически важным шагом то, что крупные промышленные предприятия Казахстана уже направляют 1% своих доходов в сферу науки.

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