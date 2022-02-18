При этом его кандидатуру поддержали не все
  • 559
Раимбек Баталов избран председателем президиума НПП «Атамекен»
фото с сайта atameken.kz

На IX внеочередном съезде национальной палаты предпринимателей «Атамекен» председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов избран председателем президиума НПП. При этом его кандидатуру поддержали не все.

Инициативная группа предложила кандидатуру Баталова на должность председателя президиума нацпалаты. Из 302 присутствующих на съезде делегатов «за» проголосовали 248, против – 9, воздержались – 38.

«Я хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы все вместе реформировали палату, изменили ту ситуацию, которая сейчас назрела», - сказал Баталов после избрания.

Накануне Баталов был избран исполняющим обязанности председателя президиума.

На IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» рассматривают вопросы об органах управления национальной палаты, о реформировании деятельности НПП, об актуальных вопросах развития предпринимательства и другие.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву
Новости
Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys
Новости
Антикор готов проверить офшорные счета семьи Назарбаевых при наличии «правовых оснований»
Новости
Стоимость строительства 20 многопрофильных больниц пересмотрят в Казахстане
Новости
ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид