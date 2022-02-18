Раимбек Баталов избран председателем президиума НПП «Атамекен»

На IX внеочередном съезде национальной палаты предпринимателей «Атамекен» председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов избран председателем президиума НПП. При этом его кандидатуру поддержали не все.

Инициативная группа предложила кандидатуру Баталова на должность председателя президиума нацпалаты. Из 302 присутствующих на съезде делегатов «за» проголосовали 248, против – 9, воздержались – 38.

«Я хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. Гарантирую, что приложу все усилия, чтобы мы все вместе реформировали палату, изменили ту ситуацию, которая сейчас назрела», - сказал Баталов после избрания.

Накануне Баталов был избран исполняющим обязанности председателя президиума.

На IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» рассматривают вопросы об органах управления национальной палаты, о реформировании деятельности НПП, об актуальных вопросах развития предпринимательства и другие.