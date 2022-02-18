Токаев озвучит итоги расследований январских событий в мартовском послании народу

Послание намечено на середину марта
Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит итоги расследований январских событий в своем послании народу Казахстана в марте, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
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