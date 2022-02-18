Послание намечено на середину марта
  • 446
Токаев озвучит итоги расследований январских событий в мартовском послании народу
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучит итоги расследований январских событий в своем послании народу Казахстана в марте, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана. Как сказал накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени», - написал Уали в Facebook.

Он также напомнил, что в намеченном на середину марта послании президент планирует представить свою программу политических реформ.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву
Новости
Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys
Новости
Антикор готов проверить офшорные счета семьи Назарбаевых при наличии «правовых оснований»
Новости
Стоимость строительства 20 многопрофильных больниц пересмотрят в Казахстане
Новости
ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид