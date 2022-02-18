Токаев озвучит итоги расследований январских событий в мартовском послании народу

«Глава государства планирует обнародовать предварительные итоги расследования в мартовском послании народу Казахстана. Как сказал накануне в интервью телеканалу Qazaqstan Касым-Жомарт Токаев, вся информация будет опубликована, мы не будем ничего скрывать от народа. В настоящее время соответствующие органы проводят масштабные следственные действия, которые потребует определенного времени», - написал Уали в Facebook.

Он также напомнил, что в намеченном на середину марта послании президент планирует представить свою программу политических реформ.