Работы остановлены на участках напротив ЖК «Зеленый квартал» и ЖК «City Lake»
Суд столицы приостановил застройку на нескольких участках группы озер Малый Талдыколь
фото группы SOS.Taldykol

В пятницу городской суд столицы удовлетворил частную жалобу Коалиции корпоративных юристов Aqiqat и приостановил работы на двух участках группы озер Малый Талдыколь. Об этом сообщил представитель Коалиции Шынгыс Темир на своей странице в Facebook.

«Только что Горсуд Астаны удовлетворил нашу частную жалобу – определил приостановить все строительные работы на фрагментах озера напротив ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "City Lake"», – сообщил Темир.

По его информации, это не касается других фрагментов озера, которые находятся южнее.

В разговоре с Vластью он также уточнил, что до этого юристы ходатайствовали о приостановке строительных работ в суде первой инстанции и дважды получали отказ.

Чтобы привлечь внимание к этому процессу, в пятницу днем художница Аида Искакова вышла на пикет к зданию суда с плакатом со словами «Остановить засыпку на время исследования» и надувным розовым фламинго. Ранее, за час до нее, к зданию суда также выходила со своим плакатом представительница сообщества Artcom Platform Майя Сагым. По ее словам, вскоре представители суда вышли к девушкам и попросили их уйти.

Основное судебное разбирательство по иску Коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату идет с середины января. Истцы требуют привлечь к административной ответственности должностных лиц акимата, признать незаконным бездействие акимата по установлению водоохранных зон и полос группы озер Малый Талдыколь и понудить ведомство установить их, признать незаконными и отменить постановления в части предоставления права временного возмездного землепользования АО «УК СЭЗ «Астана-Технополис», а также признать незаконным и отменить постановление акимата о переводе территории группы озер из водного фонда в земли населенного пункта.

Как поясняли в суде представители акимата, единственным документом, на основании которого земельная комиссия приняла решение вывести территорию группы озер из водного фонда, было заключение неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.

В ходе разбирательства в четверг представитель фонда Ерлан Макажанов сообщил, что это заключение – часть переписки с заказчиком, управлением охраны окружающей среды, для которого фонд проводил паспортизацию водных объектов столицы, и вопрос об искусственном или естественном исчезновении в пределы исследования не входил. Он также пояснил, что оно не было специально подготовлено для земельной комиссии, и представители фонда на ее заседании не присутствовали.

Суд определил поручить специалистам министерства экологии, геологии и природных ресурсов провести исследование группы озер, а также приостановить производство по иску Aqiqat до предоставления результатов этого исследования.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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