Суд столицы приостановил застройку на нескольких участках группы озер Малый Талдыколь

«Только что Горсуд Астаны удовлетворил нашу частную жалобу – определил приостановить все строительные работы на фрагментах озера напротив ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "City Lake"», – сообщил Темир.

По его информации, это не касается других фрагментов озера, которые находятся южнее.

В разговоре с Vластью он также уточнил, что до этого юристы ходатайствовали о приостановке строительных работ в суде первой инстанции и дважды получали отказ.

Чтобы привлечь внимание к этому процессу, в пятницу днем художница Аида Искакова вышла на пикет к зданию суда с плакатом со словами «Остановить засыпку на время исследования» и надувным розовым фламинго. Ранее, за час до нее, к зданию суда также выходила со своим плакатом представительница сообщества Artcom Platform Майя Сагым. По ее словам, вскоре представители суда вышли к девушкам и попросили их уйти.

Основное судебное разбирательство по иску Коалиции корпоративных юристов Aqiqat к акимату идет с середины января. Истцы требуют привлечь к административной ответственности должностных лиц акимата, признать незаконным бездействие акимата по установлению водоохранных зон и полос группы озер Малый Талдыколь и понудить ведомство установить их, признать незаконными и отменить постановления в части предоставления права временного возмездного землепользования АО «УК СЭЗ «Астана-Технополис», а также признать незаконным и отменить постановление акимата о переводе территории группы озер из водного фонда в земли населенного пункта.