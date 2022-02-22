Контроль мобильных переводов: в Казахстане разработали критерии по денежным операциям

Министерство финансов Казахстана разработало критерии по мобильным переводам физических лиц, а именно: какие операции будут иметь признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. Проект соответствующего приказа размещен на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения. В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, какие критерии предполагается учитывать при передаче сведений банками.

Так, под критерии отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд получало денежные средства от ста различных лиц. В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.

На первом этапе, с 1 января 2022 года, передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам; на втором этапе, с 1 января 2023 года, – сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам; на третьем этапе, с 1 января 2024 года, – сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам; на четвертом этапе, с 1 января 2025 года, – сведения по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставить сведения по лицам первого этапа.

«Проект приказа не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов», - отметили в ДГД.